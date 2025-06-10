رحمة رياض تحسم الجدل: هل تنضم إلى لجنة The Voice؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت النجمة العراقية رحمة رياض كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انضمامها إلى لجنة تحكيم برنامج “The Voice” أو “The Voice Kids”، مؤكدة أنه لم يتم التواصل معها رسمياً حتى الآن بهذا الشأن.

وفي تصريح خاص لبرنامج “ET بالعربي”، قالت رحمة: “والله الردّ ما بعرف، أنا سمعت بالإشاعة مثلي مثلك. إذا كانت موجودة، وإذا صارت، لح أكون أكيد مبسوطة لأن برنامج (ذا فويس كيدز) كثير حلو وناجح، وإذا لا، فأتمنى الخير للجنة اللي راح تكون موجودة.”

وعن الشائعات التي تحدثت عن مشاركتها في لجنة التحكيم إلى جانب زوجها الفنان ألكسندر علوم، علّقت رحمة ضاحكة: “صحيح، بس أنا شفت الأخبار مثلي مثلك، وحتى هو انصدم. بس لا، ما في هيك شيء أبداً.”

كما عبّرت رحمة رياض عن رغبتها في رؤية أسماء فنية معينة ضمن لجنة البرنامج، قائلة: “أتمنى شيرين ترجع، وحشتني والله، وحشتني شيرين. أتمنى ترجع، يعني The Voice أنا أول ما تابعته، تابعته من أجلها وصرت أحب البرنامج. وكثير حابة يكون ناصيف زيتون ضمن اللجنة كمان.”

تصريحات رحمة جاءت بعد تزايد الأحاديث على السوشيال ميديا حول انضمامها إلى البرنامج، لتضع بذلك حداً لتلك الأخبار، وتُظهر في الوقت نفسه حماسها في حال تم اختيارها مستقبلاً.