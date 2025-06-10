نادر الأتات يتألق بثلاث حفلات في عيد الأضحى: “ذكريات ستبقى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم اللبناني نادر الأتات ثلاث سهرات فنية ناجحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أضفت على أجواء بيروت الصيفية طاقة من الفرح والموسيقى والاحتفال، حيث التقى بجمهوره في ثلاث أمسيات مميزة خلال الأسبوع الأول من حزيران، وسط تفاعل جماهيري كبير وأجواء طربية احتفالية.

انطلقت الجولة مساء الثلاثاء 4 حزيران من مسرح Sayf Beirut، في حفل استثنائي احتفل فيه الأتات مع جمهوره بأجواء العيد، وغنّى باقة من أجمل أغانيه وسط تصفيق حار وتفاعل كبير من الحاضرين. وكتب عبر حسابه على إنستغرام تعليقاً مؤثراً أرفقه بمقطع من الحفل قال فيه: “كنت طاير فيكن… منلتقي بكرا لنعيّد ونسهر ونغنّي مع بعض”.

وفي ثاني أيام العيد، السبت 7 حزيران، واصل الأتات تألقه بحفلين متتاليين في العاصمة اللبنانية، الأول في Olive Beirut، والثاني على شاطئ La Taiga Beach Club – Rocca Island بمناسبة افتتاح الموسم الصيفي. وتميّزت السهرتان بجمهور متحمّس غصّت به القاعات، وتفاعل غير مسبوق مع أغنياته الجديدة والقديمة. ونشر نادر عبر إنستغرام فيديو من السهرتين وكتب: “انتو دايمًا غير… Made memories that’ll stay.”

تزامن نجاح هذه الحفلات مع الانتشار الكبير لأغنيته الجديدة “الغمّازة”، التي تخطّت حاجز 4 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب” في فترة قصيرة، واحتلّت مراتب متقدمة في قوائم الأغاني الأكثر تداولًا على المنصات والإذاعات. الأغنية من كلمات فادي مرجان، ألحان حسان عيسى، وتوزيع عمر صباغ.

يثبت نادر الأتات مرة جديدة مكانته كأحد أبرز نجوم الساحة الفنية العربية، بصوته الحيّ، وحضوره القوي، وتواصله الدافئ مع جمهوره، ما جعل من حفلات العيد الثلاث محطات لا تُنسى في صيف 2025.