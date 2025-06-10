أمينة خليل تحتفل للمرة الثانية بزفافها.. هذه المرة من اليونان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد حفلها المفاجئ في مصر، احتفلت النجمة المصرية أمينة خليل بزفافها للمرة الثانية على المصور الفوتوغرافي أحمد زعتر، في أجواء صيفية هادئة ورومانسية بالعاصمة اليونانية أثينا، بحضور عدد محدود من الأصدقاء وأفراد العائلة.

وحرصت أمينة على إقامة الحفل الثاني في أجواء خاصة بعيداً عن عدسات الإعلام وضجة السوشيال ميديا، حيث اختارت موقعاً مطلاً على البحر في مدينة أثينا ليعكس الطابع الحالم لحفلها الثاني.

وظهرت أمينة بفستان مختلف كليًا عن إطلالتها السابقة في مصر، حيث اختارت تصميماً فاخراً بقصّة ضيّقة من دون أكمام، مزوّداً بتنورة شفافة من الدانتيل، ومزيّناً بنقوش ناعمة على شكل زهرة اللوتس، بالإضافة إلى ورود دقيقة تزيّن الجزء السفلي من الثوب، وقد حمل الفستان توقيع المصممة المصرية ياسمين يحيى.

وأكملت أمينة إطلالتها الرومانسية بطرحة طويلة من الدانتيل تنسدل حتى الأرض، ونسّقت معها قفازات دانتيل قصيرة وأقراطاً طويلة متدلّية، وأضافت طوقاً من الدانتيل العريض حول الرقبة، ما منح إطلالتها لمسة فنية تجمع بين الأناقة والرقي.

تجدر الإشارة إلى أن أمينة خليل كانت قد فاجأت جمهورها مؤخراً بحفل زفاف بسيط في مصر، وسط تكتم إعلامي شديد، ثم قررت إقامة الحفل الثاني في أثينا كاحتفال خاص مع المقربين، وسط أجواء اتسمت بالبساطة والفخامة في آنٍ واحد.