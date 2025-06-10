جدل جديد يلاحق الأمير هاري بسبب الألقاب الملكية لآرتشي وليليبت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم تخليهما عن أدوارهما الرسمية داخل العائلة المالكة البريطانية، أكد مصدر مقرّب من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أن الثنائي لا يرغبان في حرمان طفليهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، من خيار دعم العائلة الملكية في المستقبل، مؤكدًا أن الاحتفاظ بالألقاب هو حق قد يختارانه بأنفسهما عند البلوغ.

وفي تقرير لصحيفة “ميرور” البريطانية، أُشير إلى أن الأمير هاري وزوجته يأملان في الحفاظ على الألقاب الملكية لطفليهما، معتبرين أن هذا القرار يجب أن يُترك لهما مستقبلاً. كما نُقل عن مصادر أن ميغان عبّرت عن استيائها من تأخّر إصدار جوازات السفر الخاصة بطفليها، ويُرجّح أن استخدام الألقاب الملكية في الطلبات قد يكون سبب التأخير.

في المقابل، وجّهت المراقبة الملكية البريطانية الشهيرة جيني بوند انتقاداً واضحاً لهاري وميغان، معتبرة أن تمسكهما بالألقاب لأطفالهما، رغم انتقاداتهما المتكررة للنظام الملكي، “أمر غير منطقي”، وأضافت: “من الصعب تخيّل طفلين نشآ في ثقافة أميركية يقرران لاحقًا العودة إلى حياة ملكية لم يستمتع بها والدهما من الأساس”.

ويأتي هذا الجدل في أعقاب احتفال الثنائي بعيد ميلاد ابنتهما الأميرة ليليبت الرابع، الذي أقيم في “ديزني لاند” بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث نشرت ميغان مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” يوثّق لحظات من الزيارة العائلية، وظهرت فيه إلى جانب الأمير هاري وطفليهما. وأرفقت ميغان الفيديو بتعليق: “شكراً ديزني لاند لأنها منحتنا يومين من الفرح الخالص”، مع استخدام أغنية “It’s a Good Day” للفنانة بيغي لي.