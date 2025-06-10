هنا الزاهد تُشيد بتامر حسني: “الشغل معاه متعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة هنا الزاهد عن سعادتها بالوقوف مجدداً أمام النجم تامر حسني في فيلم “ريستارت”، مؤكدة أن العمل معه دائماً يحمل طابعاً ممتعاً ومليئاً بالطاقة الإيجابية، مشيرة إلى أن أول لقاء فني جمعهما كان في مسلسل “فرق توقيت” عام 2014.

وفي تصريحات تلفزيونية، قالت الزاهد: “أنا بحب تامر حسني جداً على المستويين الشخصي والعملي، هو إنسان ممتع في الشغل، وحبيت جداً الأعمال اللي عملتها معاه من أول (فرق توقيت)”.

كما كشفت عن أجواء كواليس التصوير في فيلم “ريستارت”، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من المشاهد اعتمد على الارتجال، وهو ما أضفى طابعاً عفوياً محبباً إلى قلبها، مضيفة: “أنا بحب التمثيل العفوي، لأنه بيخلي الأداء حيّ ومش مصطنع”.

وخلال اللقاء، تحدّثت هنا الزاهد عن نظرتها للحب، وكشفت عن أغرب نصيحة سمعتها في هذا السياق، قائلة: “أغرب نصيحة اتقالت لي عن الحب هي التُقل… ومش مقتنعة إني لازم أتقل مع اللي بحبه، لأني بحب العفوية ومش بحب التخطيط والإرهاق في العلاقات”.

ويجسّد فيلم “ريستارت” قصة المهندس “محمد” (تامر حسني) الذي يحلم بالزواج من “عفاف” (هنا الزاهد)، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن العائق المادي يدفعهما للتعاون مع عائلتيهما في محاولة للنجاح عبر الإنترنت، بمساعدة شخصية “الجوكر”.

يُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر وهنا، كلٌّ من: محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي، وعدد من ضيوف الشرف. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.