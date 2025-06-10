ليلى طاهر تهاجم نجوم الجيل الجديد: “الغرور مسيطر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجمت الفنانة المصرية المعتزلة ليلى طاهر الجيل الجديد من الممثلين، ووصفت عدداً منهم بأنهم “نجوم لا يعرفهم أحد”، منتقدة طريقة تعاملهم مع الشهرة، مشيرةً إلى أن “الغرور يسيطر عليهم”، وهو ما يُثير استياء كثيرين من المتعاملين مع الوسط الفني حالياً.

وفي تصريحاتها الأخيرة، عبّرت النجمة المخضرمة عن حزنها بسبب التغيرات التي طرأت على الساحة الفنية، مؤكدة أنها كانت تتمنى الاستمرار في التمثيل حتى آخر يوم في حياتها، لكن الانحدار في مستوى القصص والأفكار، وتراجع قيمة الفن، جعلها تتراجع عن تلك الرغبة.

وقالت ليلى طاهر إنها فكرت أكثر من مرة في العودة إلى التمثيل بعد مشاركتها في الجزء الرابع من مسلسل “الباب في الباب” عام 2014، لكنها باتت تشعر بأن حضورها في الوسط اليوم سيكون “ثقيلاً وغريباً”، نظراً لاختلاف القيم والمفاهيم الفنية مقارنة بزمن الفن الجميل الذي تربّت عليه.

كما أبدت انزعاجها الشديد من الشائعات المتكررة حول حالتها الصحية ووفاتها، والتي تتجدد باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تصاب بالغضب والتوتر بسببها، وتضطر إلى الرد والدفاع عن نفسها في كل مرة.