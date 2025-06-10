تامر عاشور يكشف كواليس تعاونه مع أصالة.. ما حقيقة الخلافات بينهما؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ النجم المصري تامر عاشور ضيفاً على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc، حيث تحدث عن نجاح أغنيته الأخيرة “هيجيلي موجوع”، وكشف عن كواليس تعاونه مع النجمة أصالة في ألبومها الجديد “كلام فارغ”، نافياً وجود أي خلافات بينهما.

في بداية اللقاء، استعاد عاشور بعض المواقف الطريفة التي تعرّض لها بسبب أغنية “هيجيلي موجوع”، قائلاً: “أغرب حاجة حصلتلي إن كوبري طريق الملك في السعودية الناس بتقف عليه وتشغّل الأغنية، ومكنتش أتوقع أن طريق يُعرف باسم فنان… مش أنا. وحتى دكتور الأسنان بيقولي: أديك جتلي موجوع! واللي ضحّكني أكتر، الكوميكس اللي بيعملوها الناس عن أول الشهر وسندويتش الفول”.

وتطرّق عاشور إلى مشاركته في احتفالية عيد الفطر أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أنها كانت المرة الرابعة التي يغني فيها أمامه، وقال: “في البداية كنت بشعر بالتوتر، لكن مع الوقت أصبحت أشعر بالراحة أثناء الغناء أمام سيادته، واحتجنا وقتاً طويلاً لتحضير الأغنية”.

وفيما يخص علاقته بالفنانة أصالة، نفى تامر عاشور وجود أي خلافات بينهما، مشيراً إلى محبته الكبيرة لها، قائلاً: “أنا بعشق أصالة جداً، من 14 سنة قدمت لها أغنية، وبعدها انشغلت بالغناء، لكن مؤخراً كنا راجعين من حفلة واتفقنا نشتغل سوا، وتم التعاون في ألبومها الجديد كملحن”.

وكانت الشاعرة منة عدلي القيعي قد كشفت عبر “إنستغرام” عن كواليس الأغنية التي جمعتهما، ونشرت صوراً من جلسة العمل، معلّقة: “شوف لما أغنية تبقى ألحان تامر عاشور، وتوزيع فهد، وغناء صولا… يا ساتر! كلام فارغ”.