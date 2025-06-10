أسيل عمران تكشف إصابتها بمرض خطير: “أنا ثم أنا ثم أي حد تاني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظهور تلفزيوني مؤثر ضمن برنامج “كلام نواعم”، تحدّثت الفنانة السعودية أسيل عمران بصراحة عن حياتها الفنية والشخصية، كاشفةً للمرة الأولى عن إصابتها بمرض مناعي خطير تعاني منه منذ خمس سنوات.

وأوضحت أسيل أن جهازها المناعي يهاجم جسمها بشكل ذاتي، ما يجعلها تشعر بأعراض مرضية مستمرة، مشيرةً إلى أنها زارت العديد من الأطباء وسافرت أكثر من مرة للبحث عن تشخيص دقيق، لتكتشف في النهاية أنها تعاني من خلل في الجهاز المناعي.

ورغم عدم وجود عوامل وراثية واضحة في عائلتها تفسر حالتها، أكدت أسيل أن المفاجأة كانت حين أبلغها أحد الأطباء أن السبب الرئيسي وراء المرض هو التوتر المزمن.

وبعفوية وصدق، علّقت أسيل قائلة: “حياتي عبارة عن stress يتجدّد كل الوقت”، مشيرة إلى أن هذه المرحلة غيّرت الكثير من مفاهيمها، وأضافت: “الطبيب قالي لازم أتعلم كيف أتعامل مع التوتر، ومن وقتها اتخذت قرار حياتي: أنا ثم أنا ثم أنا ثم أي حد تاني… والآن ما حدا يأثر عليّ إلا أهلي، وبخاف فقط على زعلهم.”

حديث أسيل لاقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث أبدى المتابعون تعاطفهم الكبير معها، وأشادوا بشجاعتها في مشاركة تجربتها الشخصية علناً.