رؤيا يوم القيامة.. حلا شيحة تروي سبب اعتزالها الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو عبر قناتها الجديدة على “يوتيوب”، كشفت فيه للمرة الأولى عن رؤيا مؤثرة رأتها في سن العشرين، تحدثت فيها عن يوم القيامة، مشيرة إلى أن تلك الرؤيا شكّلت نقطة تحول كبيرة في حياتها، وكانت السبب وراء قرارها بالابتعاد عن الفن في ذلك الوقت.

وقالت حلا إنها كانت في رحلة إلى لبنان، وتشعر بضيق كبير، فدخلت في لحظة مناجاة مع الله، وطلبت منه أن يُريها إشارة على أنه يسمعها، مضيفة: “كنت مخنوقة جداً، واتكلمت مع ربنا، وطلبت منه يوريني حاجة تطمّني، وبعدها حلمت بيوم القيامة”.

وتابعت واصفة تفاصيل الرؤيا: “كنت واقفة على أرض بيضا بتلمع، ورايا جبال وقدّامي بحر وسما شكلهم مخيف، بس أنا شيفاهم حلوين. وفجأة شفت ملك على شكل طائر ضخم جناحاته كبيرة بتسد السما، ونزل على الرمل اللي واقفين عليه الناس، وكلهم وقفوا صفوف”.

وأضافت حلا: “الملك نده على الناس، وأنا خفت من الحساب، حاولت أهرب، لكنه نده عليّ وقال: يا حلا يا بنت نادية، ده ميعاد الحساب، وخدني معاه، وهناك شفت عنكبوت ضخم شعره كله شوك في البحر”.

وختمت: “الغريب إن لما صحيت من النوم وببص من البلكونة، شفت العنكبوت في البحر قدّامي، وقتها خفت جداً من يوم الحساب، ومن بعدها قررت أعتزل الفن”.

تصريحات حلا لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث عبّر المتابعون عن دهشتهم من سردها العفوي والصادق، فيما تساءل البعض عما إذا كانت تفكر في العودة مجدداً إلى عالم الفن أو ستبقى على قرارها السابق.