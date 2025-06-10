أحمد سعد يحسم موقفه من الاعتزال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الجدل الذي أثارته منشوراته الأخيرة، حسم الفنان المصري أحمد سعد الأقاويل التي انتشرت حول اعتزاله الغناء، وذلك من خلال إعلان مباشر عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” عن أول حفل غنائي له عقب عودته من أداء مناسك الحج، في خطوة تُعد رداً ضمنيًا على الشائعات التي راجت في الأيام الماضية.

وكان سعد قد شارك جمهوره مؤخرًا بلحظات روحانية من رحلته إلى الأراضي المقدسة، وأرفق صورة له بتعليق: “تبتُ إلى الله”، كما ظهر في صور أخرى بدون الوشم الذي كان يضعه على ذراعه، ما دفع البعض إلى التأكيد بأنه قرر اعتزال الفن والابتعاد عن الساحة الفنية.

إلا أن الفنان المصري قطع الشك باليقين بإعلانه إحياء أولى حفلاته الغنائية ضمن فعاليات عيد الأضحى المبارك لهذا العام، حيث من المقرر أن يُقام الحفل يوم الجمعة الموافق 13 حزيران (يونيو) الجاري، في نادي الشمس بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

ونشر سعد بوستر الحفل عبر “إنستغرام”، وعلّق عليه بالقول: “أحمد سعد لايڤ في حفل نادي الشمس يوم الجمعة 13 – 6… جاهزين؟”

وبذلك، يوجه أحمد سعد رسالة واضحة إلى جمهوره بأنه مستمر في مشواره الفني، رغم ما طرأ من تغييرات روحية وشخصية في حياته.