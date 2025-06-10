شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية منتظرة تجمع إليسا والمالكى.. والملحن الراحل محمد رحيم حاضر بإبداعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الشاعر أحمد المالكى للمرة الأولى مع النجمة اللبنانية إليسا فى أغنية جديدة من ألبومها المرتقب، والذى من المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع المنصات، وتحمل الأغنية لحنًا من ألحان الموسيقار الراحل محمد رحيم، لتكون بذلك واحدة من أبرز المفاجآت الفنية فى الألبوم الجديد.

وأعرب المالكى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون، قائلًا: "أنا مبسوط جدًا، لأن التعاون مع إليسا كان حلمًا بالنسبة لى منذ فترة طويلة، وأتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها".

وشاركت النجمة إليسا خلال شهر رمضان الماضى، بغناء تتر مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى حظى بنجاح كبير أثناء عرضه خلال الشهر الكريم، وحقق تفاعلاً كبيراً بين جمهور ومحبى ياسمين عبد العزيز.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن آخر أعمال أحمد المالكى هى أغنية "حلال فيك" للنجم تامر حسنى، وتعتبر هذه الأغنية هى الرابعة من ضمن ألبومه الجديد "لينا ميعاد"، ومن ألحان والمطرب رامى جمال، وتووزيع الموسيقى أحمد عبد السلام.