نادين الراسي تعترف: "جرّبت المخدرات ".. وهل تعلن خطوبتها الأسبوع المقبل؟

ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة اللبنانية نادين الراسي بسلسلة فيديوهات على الهجوم الذي تلقته بعد أزمة "اساءة تعبيرها" بحسب قولها خلال توجهها برسالة الى المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي واشارت الى ان ما حدث قد حدث وقد أسيء فهمها وتم تصويب الامور لذا لا داعي للتحدث به مجدداً كما ومازحت المشاهدين واشارت الى انها ستعلن خطوبتها الاسبوع المقبل لكن لم يعرف الجمهور ان كان كلامه على سبيل المزح او لا.



وفي فيديو ثاني ردت على تداول كلمة "مخدرات" مع تصاريحها اذ اتهمها البعض بتعاطي الممنوعات فنفت هذا الامر واشارت الى انها في الماضي جربتها ولا تنكر ذلك الا ان ابنها ودولتها ساعداها لكي تتخطى هذا الامر واشارت انها مستعدة لمشاركة تجربتها في حملة للتوعية.

وفي الفيديو الثالث تحدثت عن تربية الاولاد وعلقت: عيّشوهُم حياة أحلى وأنظف وربّوهُن عالإيمان بيشيلوكُن وبنفس الوقت