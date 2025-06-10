ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة عيد العنصرة والعيد الخامس والثلاثين لـ"تيلي لوميار"، كتب النقيب جان قسيس ترنيمة جديدة، غناها الفنانان نادر خوري وجيلبير جلخ وجوقة أبرشية جونيه المارونية، توزيع موسيقي فادي أبي هاشم.

ويقول مطلع الترنيمة:

"بعد القيامة ووهج فجر العيد

خمسين يوم وكان صبح العنصرة

12 رسول بهون أوضة زغيّرة

إجتمعوا ع إسم الرب والتجديد

الروح القدس جايي بوعد جديد

للكل عمّدهم بنار مجمّرة

والرب رافع فوق منهن إيد

ت يباركن ويفيض خمر المعصرة".

يذكر أن جان قسيس هو من الشخصيات اللبنانية التي نعتز بها، فهو أيضاً يؤلف الشعر، ويمثل، ويعلّم، ونقيب أسبق للممثلين.

كانت هذه تفاصيل خبر جان قسيس في ترنيمة جديدة لمناسبة عيد العنصرة والعيد الخامس والثلاثين لـ"تيلي لوميار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.