رغم حالتها الصحية... سيلين ديون تحضر حفل "كولدبلاي" وتحدث تفاعلاً واسعاً - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الفنانة العالمية سيلين ديون موجة من التفاعل الواسع مؤخراً، بعد حضورها المفاجئ الى حفل فرقة "كولدبلاي" في ملعب "أليجيانت ستاديوم" بمدينة لاس فيغاس الأميركية برفقة أبنائها الثلاثة: رينيه-تشارلز، نيلسون، وإيدي، حيث جلسوا جميعاً في الصفوف الأمامية.

ورغم التحديات الصحية التي تواجهها، حضرت النجمة الحفل بإطلالة أنيقة ارتدت فيها بدلة رمادية كلاسيكية مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء وقد لاقت لحظة ظهورها على الشاشة الكبيرة داخل الملعب تفاعلاً هستيرياً من الجمهور الذي استقبلها بالتصفيق الحار.

ولم تتأخر سيلين في الردّ على محبة جمهورها، فبادلتهم التحية واقفة، إلا أن علامات التعب وضعف الحركة بدت واضحة عليها، ما أثار قلق محبيها بشأن وضعها الصحي.

وشاركت سيلين متابعيها عبر حسابها مجموعة صور من الأمسية، وأرفقتها برسالة مؤثرة جاء فيها: "ليلة لا تُنسى... وقلبي لا يزال يُغني"، واختتمتها بكلمة فرنسية عبّرت بها عن سعادتها قائلة: "كل شيء كان... رائعاً".