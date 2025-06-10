هالة صدقي في عيدها :"فشلة وشحاتين شهرة"

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية هالة صدقي بعيد ميلادها بطريقة غير تقليدية، إذ شاركت جمهورها برسالة صريحة وحافلة بالرسائل المباشرة، شكرت من خلالها محبّيها الحقيقيين، وهاجمت من وصفتهم بـ"المتطفلين" و"طالبي الشهرة".



وكتبت صدقي عبر حساباتها الرسمية:"وفي النهاية، أجمل معايدة كانت من أغلى وأحبّ الناس، في ناس تدخل حياتك بتطفل، وناس تلزق فيك بالعافية علشان تظهر، لأنهم فشلة ونَكِرة، بيبعدوا عنك أصحابك الحقيقيين وبيخفوا جواهم كم هائل من الغل والغيرة... لكن السنة دي، كل دول اتحرقوا زي الجراد، رغم إنهم عجول".

وأعربت صدقي عن امتنانها للمخرج مهاب زنون الذي أعد مجموعة فيديوهات وثّقت لحظات من احتفالها، وقالت:"شكراً لمهاب زنون على كل فيديو تعبت فيه، فعلاً حبيت أشاركم الفيديوهات الحلوة النقية، وكل اللي فيها ناس فرفوشة وبسيطة. ولو كنت أعرف، كنت عزمت حبايب أكتر."

وقد تفاعل متابعو هالة صدقي مع رسالتها بشكل واسع، بين من أثنوا على صراحتها وجرأتها في التعبير، وآخرين عبّروا عن حبهم لها ودعمهم في مواجهة أي طاقة سلبية.