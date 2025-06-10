معتصم النهار في لقطات أبوة مثالية وإبنته ساندرا تخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل السوري معتصم النهار مجموعة من الصور العفوية والحنونة جمعته بابنته ساندرا، حيث ظهرا وهما يقومان بأنشطة ممتعة معًا في نزهة عائلية خاصة، وصفها معتصم بأنها من "أحلى المشاوير".
وظهر الثنائي الأبوي في الصور وهما يتجولان سويًا، يضحكان، يلعبان، ويستمتعان بوقتهما في أجواء مليئة بالحب والدفء. وكتب معتصم تعليقًا مؤثرًا مرفقًا بالصور:"أحلى المشاوير، لما إيدي بإيدك، كل ضحكة منك، بتعلّم عالقلب، وقت بلعب معك بحس إني أنا اللي عم أتعلم معنى الفرح من أول وجديد".
الصور نالت تفاعلًا كبيرًا من جمهور الفنان، وانهالت عليه التعليقات التي عبّرت عن الإعجاب بهذه العلاقة الأبوية الجميلة، مؤكدين أن لحظات الطفولة لا تُقدّر بثمن.
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