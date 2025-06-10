بالصورة- بسمة بوسيل تطلب الدعاء مرّة جديدة لآدم من على سرير المستشفى

أثارت الفنّانة المغربيّة بسمة بوسيل قلق الجمهور مرّة جديدة بشأن حالة نجلها الأصغر “آدم” الصّحّيّة وذلك بعد أن نشرت عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام” صورة جديدة ظهر فيها جزء من سرير المستشفى وأرفقتها بدعاء جديد له بالشّفاء العاجل.

هذه الصورة أعادت القلق إلى جمهور بسمة وجمهور الفنّان تامر حسني، لا سيّما بعد الإعلان مؤخّرًا عن تحسّن حالة آدم الصّحّيّة. إلّا أنّ المنشور الجديد أوحى بأن آدم لا يزال يُعاني آثار الوعكة الصّحّيّة التي ألمّت به.

نُذكّر أنّ الفنّان تامر حسني، كان قد طمأن جمهوره في وقت سابق إلى صحّة نجله. إذ أوضح أنّه قبل سفره إلى دولة الإمارات لإحياء حفله الأخير تعرّض لوعكة صحيّة شديدة استدعت نقله إلى المستشفى وكان ذلك قبل أسبوع واحد فقط من دخول نجله آدم إلى المستشفى، إثر إصابته بالوعكة نفسها.

وختم “تامر” رسالته بتوجيه الشّكر لكلّ من اطمأنّ وسأل عن حالة آدم الصّحّيّة، معبّرًا عن امتنانه لمحبّة الجمهور واهتمامهم.

نذكر أنّ هذه التّطوّرات تأتي في ظلّ تزايد الحديث عن احتمال عودة العلاقة الزّوجية بين تامر وبسمة، بعد طلاقهما رسميًّا في عام ٢٠٢٣، خصوصًا بعد أن صرّح تامر، مؤخّرًا أنّه رغم الخلافات السّابقة، يعتبر بسمة، كابنته الكبرى، قائلًا” أُميت نفسي ولا أزعّلها..هي ابنتي الكبيرة وأم أولادي وتبذل مجهودَا كبيرًا معهم”. مؤكّدًا أنّ علاقتهما قويّة ومتمنّيًا ألّا تستمع لمن يغارون منها.