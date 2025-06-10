رواية أحرزت الجوائز تتحوّل لمسلسل… فهل يكون كيفانش تاتليتوغ بطلها؟

تلقّى الممثّل التّركيّ كيفانش تاتليتوغ عرضًا للعب دور البطولة في مسلسل “المستحيل”، المقتبس من رواية Improbable، وهي أوّل عمل روائيّ للكاتب الأميركيّ آدم فاوّر، نُشرت عام ٢٠٠٥، وحازت إشادة واسعة، كما فازت بجائزة “International Thriller Writers Award” كأفضل رواية أولى في عام ٢٠٠٦.

ينتمي مسلسل “المستحيل” إلى نوعيّة الإثارة العلميّة والخيال العلميّ، ومن المقرّر عرضه على منصّة ديزني.

تدور أحداثه حول شخصيّة ديفيد كامينغز. شاب لامع في الرّياضيات، يعاني نوبات صرع حادّة ويعيش حياة مضطربة على المستويَين الماليّ والمهنيّ. يحصل ديفيد على فرصة للخضوع لعلاج تجريبيّ باستخدام تقنيّة عصبيّة مبتكرة، تمنحه قدرة خارقة على التّنبّؤ بالمستقبل عبر تحليل الاحتمالات، ما يغيّر مجرى حياته كلّيًّا. لكن، ومع تطوّر هذه القدرة، يجد نفسه مطاردًا من قبل وكالة حكوميّة سرّيّة تسعى للسّيطرة على هذه التّقنيّة لأغراض استخباراتيّة.

فهل يقبل كيفانش بهذا المشروع ويعود لجمهوره خاصّة بعدما صرّح في وقت سابق أنّه لن يشارك في أيّ عمل دراميّ تلفزيونيّ خلال الموسم الجديد، بل سيطلّ عبر أعمال رقميّة، إضافة إلى فيلم كوميديّ لم يكشف تفاصيله بعد.