شكرا لقرائتكم خبر عن هدى الإتربى متزوجة من محمود حافظ فى فيلم بيج رامى مع رامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

تظهر الفنانة هدى الإتربى فى دور زوجة الفنان محمود حافظ خلال أحداث فيلم بيج رامى للنجم رامز جلال، والذى يتواصل تصويره حالياً للعرض في موسم صيف 2025، وتكشف أحداث الفيلم عن وجود صداقة تجمع هدى الإتربى مع محمد عبد الرحمن توتا وزوجته في الفيلم نسرين أمين.

فيلم بيج رامي من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعا خلال فترة التصوير والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى كعادة أفلام رامز جلال.

وكان آخر أعمال هدى الاتربى فى السينما، فيلم "شمس" الذى تم عرضه فى شهر سبتمبر من عام 2023، وقدم فيه دور البطولة إلى جانب عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، محمد سليمان وعلاء مرسي، معالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتى وإخراج معوض اسماعيل.

شاركت هدى الإتربى فى دراما رمضان 2025، خلال مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، زينب العبد، فاتن سعيد، لمى كتكت، وأميرة الشريف. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.