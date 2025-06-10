نور عريضة تلفت الأنظار برقصة عفوية مع ابنتها آيلا

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة جمهورها لحظات عفوية ومليئة بالحب، من خلال مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيه برفقة ابنتها آيلا وهما ترقصان في إحدى الحدائق العامة.

وقد خطفت آيلا الأنظار بلمستها الطفولية الخاصة التي أضفتها على الأجواء، حيث بدت مفعمة بالحيوية وهي تقوم بحركات راقصة، فيما علّقت نور على الفيديو بعبارة مرحة قالت فيها: "عندما تعلمني آيلا حركاتها".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث عبّر الكثيرون عن إعجابهم بخفة دم الطفلة، وأثنوا على العفوية والانسجام الجميل بين الأم وابنتها، بينما تغزل البعض بجمال نور ورقتها في التعامل مع طفلتها.

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