سعد رمضان بتصريح جريء: "كل الرجال نسونجية"!

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان اللبناني سعد رمضان بصراحة عن بعض الجوانب الشخصية في حياته، مؤكدًا أن الكمال غير موجود، وأن كل إنسان معرض للخطأ.



وخلال الحوار، وجهت زين كروزن في برنامجها "كيد النساء" سؤالاً مباشراً لرمضان عن كيفية تعامله مع حياته الخاصة كونه غير مرتبط، فأجاب قائلًا: "أنا شاب أعزب، أعيش حياتي بشكل طبيعي، أمارس الرياضة، أعمل، ولدي عملي الخاص، والحمد لله".

وعندما أصرت المذيعة على إجابة أكثر وضوحًا، أجاب رمضان: "لا أعتقد أنه من المناسب الحديث عن هذه الأمور على الهواء، وهذه أشياء لا أمارسها لأنها تخالف قيمي، ولا أسمح لنفسي بالخوض فيها على شاشة التلفزيون"، مضيفًا: "لا يوجد إنسان معصوم عن الخطأ أو كامل".

وتابع رمضان: "سُئلت سابقًا إن كنت شخصًا مثاليًا، وأجبت بأن لا أحد مثالي، لا شيخ ولا بابا، جميعنا نرتكب الأخطاء، ولكنني حريص على ألا أؤذي أحدًا، ولا أمارس الكذب أو السرقة أو الاحتيال".

وفي لحظة طريفة من الحوار، قالت له زين: "بس بتحب النسوان"، فرد رمضان بابتسامة: "ما في رجل ما بيحب النساء، هذا أمر طبيعي، وكل الرجال يحبون النساء بدرجات مختلفة".