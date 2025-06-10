عامر زيان بحفل مُبهر: "هذا الموضوع خط أحمر"

ميرنا وليد - بيروت - يعد الفنان اللبناني عامر زيان من الفنانين الذين يعملون بشغف وإتقان، اذ يقدّم ما يُرضي الجمهور من أعمال فنية، كما أن حفلاته دائما ما تشهد إقبالا كبيرا من قبلهم، اذ يُشعل الأجواء ويردد الحضور أغنياته.



عامر زيان أحيا حفلا فنيا مميزا من تنظيم جورج لحود، شهد إقبالا واسعا، فقد أبهر عامر الحضور بجوّه الفني المميز الذي لمسه الجميع.

موقع "الفن" تواجد في الحفل، وقد أجرينا مع عامر زيان مقابلة تحدثنا فيها عن الحفل، أغنياته المقبلة، وغيرها من المواضيع الفنية.

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