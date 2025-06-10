أخيراً.. قصة حب بيلي إيليش ونات وولف إلى العلن

ميرنا وليد - بيروت - أكدت النجمة العالمية بيلي إيليش والممثل الأمريكي نات وولف علاقتهما العاطفية رسميًا، بعد فترة من الشائعات والتكهنات التي أحيطت بهما.

وجاء هذا التأكيد خلال إجازتهما الصيفية في مدينة البندقية الإيطالية، حيث التُقطت لهما صور وهما يتبادلان اللحظات الرومانسية.

عدسات الباباراتزي رصدت إيليش، البالغة من العمر 23 عامًا والحائزة على جائزة غرامي، برفقة وولف، البالغ من العمر 30 عامًا، في أجواء حميمة تحت أشعة الشمس، يتبادلان القبلات ويستمتعان بوقتهما سويًا، ما عزز من صحة الشائعات التي تداولها المعجبون في الفترة الماضية.

وبدا الثنائي في الصور بإطلالة مريحة ومشاعر واضحة، ما يشير إلى أنهما باتا أكثر تقبّلًا للظهور العلني، بعد أن فضّلا إبقاء علاقتهما بعيدة عن الأضواء لبعض الوقت