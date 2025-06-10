خطيبة حفيد عادل إمام تحتفل بتوديع العزوبية بأجواء مرحة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت فريدة أشرف، خطيبة عادل رامي إمام، حفيد الممثل المصري عادل إمام، بتوديع العزوبية، بحضور عدد من صديقاتها، وذلك قبل أيام من حفل الزفاف الذي يترقبه جمهور الممثل الكبير.



وتداول ناشطون على الإنترنت، مجخموعة صور للعروس من حفلها الخاص، والتي ظهرت فيها وسط صديقاتها وهي ترتدي الفستان الأبيض، وتزين رأسها بتاج مكتوباً عليه "عروس".

كما ظهرت في صور أخرى وهي تحمل صورة لعريسها عادل إمام جونيور، موضوعة على أعلام صغيرة.

وكان عادل جونيور قد احتفل بخطوبته على فريدة أشرف في أجواء عائلية عام 2023.