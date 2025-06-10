شكرا لقرائتكم خبر عن تركت إرثا فنيًا يزيد عن 200 عمل.. ذكرى ميلاد زهرة العلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم، الثلاثاء، الذكرى 91 لميلاد الفنانة زهرة العلا (1934–2013)، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية في النصف الثاني من القرن العشرين، والتي تركت إرثًا فنيًا يزيد عن 200 عمل بين السينما والتلفزيون، وشاركت في 6 أفلام دخلت قائمة أفضل 100 فيلم مصري حسب استفتاء النقاد عام 1996.

وُلدت زهرة العلا محمد بكير رسمي في الإسكندرية عام 1934، ونشأت في حي محرم بك، لتبدأ رحلتها الفنية التي امتدت من الخمسينيات حتى نهاية التسعينيات، حيث قدمت 120 فيلمًا و50 مسلسلًا، من أبرزها:«أيامنا الحلوة» (1955) «رد قلبي» (1957) الذي جمعها بزوجها المؤقت صلاح ذو الفقار «دعاء الكروان» (1959) «سواق الأتوبيس» (1983)

تزوجت زهرة العلا 4 مرات، كان أبرزها زواجها من المخرج حسن الصيفي الذي استمر 45 عامًا، وأنجبت منه ابنتيها:منال الصيفي (مخرجة) امل الصيفى (زوجة شقيق إلهام شاهين) وقد انتهت إحدى زيجاتها السابقة بسبب رفض زوجها عملها في الفن.

قررت الفنانة الراحلة اعتزال الفن فجأة بعد أداء فريضة الحج في أواخر التسعينيات، وكان فيلم «أرض أرض» (1998) آخر أعمالها، قبل أن تُتوفى في 2013 بعد صراع مع المرض.

يُذكر أن زهرة العلا تُعدّ من أكثر الفنانات تأثيرًا في تاريخ السينما المصرية، حيث جمعت بين الجمال والأداء المتميز، مما جعلها واحدة من أبرز وجهات المخرجين الكبار مثل يوسف شاهين وهنري بركات.