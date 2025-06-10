شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: أشعر دائما بتأنيب الضمير نحو أولادي والان مع تفاصيل الخبر

كرم ”الخليج 365” الفنانة كندة علوش، حيث عقد ندوة صحفية كشفت خلالها كندة عن مخاوفها التي لا تستطيع التغلب عليها، حيث قالت كندة: من المؤكد أن المخاوف بعد الزواج والأطفال مختلفة تماما عن ذي قبل، فبعد الزواج أصبحت أتعرض لبعض الأشياء الجديدة علي مثل البانك أتاك الذي أشعر به في الأماكن المزدحمة أو الأماكن الواسعة خاصة إذا كان معي أطفالي.

وأوضحت كندة علوش إنها تشعر بتوتر شديد جدا في الزحام، ولعل السبب في ذلك أنني اعتدت على الجلوس بمفردي أو مع عائلتي لفترات طويلة دون الإختلاط بالناس، ومن مخاوفي كذلك الشعور الدائم بتأنيب الضمير نحو أولادي، فدائما لدي شعور أنني مقصرة إتجاههم حتى لو قدمت لهم كل شيء وفعلت ماعلي فعله يظل هذا الشعور ملازمني ولا أستطيع التخلص منه، ولعل هذا سببا من الأسباب التي تجعلني أفكر جدياً في الذهاب لطبيب نفسي في الوقت الحالي.

تألقت النجمة كندة علوش في السنوات الأخيرة في أفلام تحمل صبغة عالمية وشاركت في مهرجانات دولية كبرى وبإدارة مخرجات مميزات من جنسيات مختلفة مثل "نزوح" مع المخرجة سؤدد كعدان الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان فينسيا، و"السباحتان" مع المخرجة سالي الحسيني الذي عرض في افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي، كما عرض في مهرجاني لندن والقاهرة، و"الأتوبيس الأصفر" مع المخرجة الأمريكية وندي بيرنارز الذي عرض في مهرجان تورنتو وشاركها بطولته عدد من نجوم السينما الهندية.

وتمتلك النجمة كندة علوش مسيرة سينمائية متميزة بدأتها مع المخرج الراحل حاتم علي في الفيلم الروائي القصير "شغف"، كما تألقت بعد ذلك في السينما السورية في عدد من الأفلام من أبرزها "التجلي الأخير لغيلان الدمشقي" مع المخرج هيثم حقي، و"الغرباء" مع المخرج عباس رافعي، و"مرة أخرى" مع المخرج جود سعيد، كما شاركت في بطولة الفيلم السوري اللبناني "23 يوم" مع المخرج جمال شورجة.

وكان الظهور الأول لكندة علوش على شاشة السينما المصرية مع المخرج الكبير شريف عرفة في فيلم "ولاد العم"، وتوالت بعد ذلك تجاربها في مصر من خلال أفلام مثل "واحد صحيح" و"هيبتا" مع المخرج هادي الباجوري، و"الفاجومي" مع المخرج عصام الشماع، و"برتيتا" مع المخرج شريف مندور، و"لامؤاخذة" مع المخرج عمرو سلامة، و"المصلحة" مع المخرجة ساندرا نشأت، و"بتوقيت القاهرة" مع المخرج أمير رمسيس، و"الأصليين" مع المخرج مروان حامد.

ولم يتوقف عطاء كندة علوش عند العمل على شاشة السينما، بل قدمت عددا كبيرا مع المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا في مصر وسوريا، من أبرزها "الظاهر بيبرس" و"الاجتياح" و"ولادة من الخاصرة" و"أهل كايرو" و"دلع بنات" و"عد تنازلي" و"نيران صديقة" و"العهد" و"أفراح القبة" و"ضي القمر" و"ستات بيت المعادي"، فيما شاركت في الموسم الرمضاني الأخير في بطولة مسلسل "إخواتي".



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كندة بندوة الخليج 365 (2)



كندة بندوة الخليج 365 (3)



كندة بندوة الخليج 365 (4)