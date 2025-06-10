شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل عيسى يكشف حقيقة مشاركته فى مسلسل ظروف غامضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الفنان نبيل عيسى، مشاركته فى مسلسل ظروف غامضة، حيث قال الفنان نبيل عيسى لـ"الخليج 365" إنه لم يتواجد مع أبطال مسلسل ظروف غامضة بطولة النجم أمير كرارة، مشيراً إلى إنه لم يتعاقد على العمل، وإن ما يشاع إنه تعاقد على العمل أمر غير صحيح، لافتاً إلى إنه قدم العديد من الاعمال مع أمير كرارة وحقق نجاحاً كبيراً سويا .

مسلسل ظروف غامضة أول تجربة لأمير كرارة في نوعية مسلسلات الرعب، وتدور أحداثه في إطار رعب تشويقي حول جريمة قتل تاجر، ويتم البحث عن الجاني خلال الحلقات.

المسلسل يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة، الفنانين:" آية سماحة، وصدقي صخر، ، وأحمد عبد الحميد، ومحمد مولا"، وأخرون، تأليف محمد نايرو إخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجى في أولى تجاربهم الدرامية للمنصات .

وغاب أمير كرارة عن دراما رمضان الماضي، بعدما قدم آخر أعماله، مسلسل "بيت الرفاعي" في رمضان 2024، وشارك في بطولته أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.