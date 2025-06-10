صورة نادرة تجمع أول عارضة أزياء لبنانية مع جورجينا رزق

ميرنا وليد - بيروت - أندريه عاقوري هي أول عارضة أزياء لبنانية وعربية عرضت على المنصات العالمية لأشهر المصممين. بدأت قصتها عام 1962 بعد سنتين من زواجها من الديبلوماسي الإيطالي إيتالو ليفاديوتي. والدها كان تاجر أقمشة وكان يجذبها الدانتيل ولم تخطط لخوض مهنة عرض الأزياء. وبدأت الأمور بالصدفة حين إلتقت بمصمم معروف في مطعم سويسري برفقة شقيقتها وكانت ترتدي تايور من شانيل وعرض عليها أن تكون العارضة لتصاميمه لكنها رفضت لأنها لا تملك الخبرة وهو أصر. شعرت بالخوف من خوض التجربة لكنها سرعان ما تغلبت على خوفها. تلقت الدعم من زوجها لكن ردة فعل والدها لم تكن إيجابية ورفض مكالمتها طيلة عامين. وعلمت لاحقاً أنه كان يحضر العروض التي تشارك بها بسرية تامة وأقر أنه فخور بها وكانت أفضل هدية تلقتها.

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