شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الساقية يقدم حفلا استثنائيا للكينج محمد منير بعرائس الماريونيت 19 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسرح العرائس بـ "الساقية" الثقافية لتقديم حفل فني استثنائي للفنان محمد منير، يوم الخميس 19 يونيو على مسرح قاعة الحكمة، وذلك من خلال عرض يُجسد "الكينج" في شكل عروسة ماريونيت، تحاكي حركاته وأداءه الفني.

الفكرة جاءت بمبادرة من المهندس محمد عبد المنعم الصاوي، مدير الساقية، الذي قام شخصيًا بتصميم عروسة محمد منير، بعد دراسة دقيقة لحركاته على المسرح، لضمان مطابقتها لأسلوبه الفريد. وأكد محمد فوزي، مصمم عرائس الفريق، أن المشروع حصل على موافقة رسمية من الفنان محمد منير، الذي رحب بالفكرة لما تقدمه من متعة للجمهور.

كشف فوزي أن العرائس تُصنع من خامات متعددة، تشمل الخشب، الحديد، الخيوط، والطمي، مع تركيز خاص على دقة الحركة والتعبير. وأضاف أن الفريق يطور باستمرار عروضه، حيث قدموا مؤخرًا عرضًا خاصًا للأطفال في مهرجان الشوكولاتة باستخدام عرائس الماريونيت.

يذكر أن مسرح العرائس انطلق عام 2006 بعرض "الماسورة الكبيرة"، ومن ثم أطلق مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، الذي يُقام في أول خميس من كل شهر، ويقدم عروضًا لـ"كوكب الشرق" وفرقتها الموسيقية كاملةً بأسلوب العرائس.

يأتي حفل محمد منير كإضافة جديدة لسلسلة عروض المسرح التي تهدف إلى إحياء التراث الفني بطريقة مبتكرة، مما يجعلها وجهة ثقافية مميزة لعشاق الفن الأصيل.