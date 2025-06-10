شكرا لقرائتكم خبر عن 772 مليون دولار لـ فيلم Lilo & Stitch فى شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الـ Live Action الجديد Lilo & Stitch إيرادات وصلت إلى 772 مليونا و596 ألف دولار عالميا في شباك التذاكر منذ طرحه يوم 23 مايو الجارى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و48 دقيقة.

وأنقسمت الإيرادات بين 335 مليونا و796 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و436 مليونا و800 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

تم تصوير فيلم الـ Live Action الجديد Lilo & Stitch في جزيرة أواهو، مع مشاهد مميزة على ساحل هونولولو، وقام ببطولة العمل مايا كياالوا وسيدني أليزابيث أجودون، إلى جانب كريس ساندرز الذى مثل صوت Stitch، مع مشاركة الأبطال الأصليين مثل تيا كارير وآمي هيل في أدوار جديدة.

وتعد قصة فيلم Lilo & Stitch هي إعادة تصور حية للفيلم الكرتوني الأصلي الصادر عام 2002، لكن مع بعض التغييرات في الأحداث والنهاية.