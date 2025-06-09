شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عزت عن حق الكاتب في اختيار الممثلين للعمل: مش صاحب القرار الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكاتب والمؤلف محمود عزت عن مشاركات الكتاب فى اختيار الممثلين لأدوارهم، أثناء حلوله ضيفاً ببودكاست الشغلانة مع آسر أحمد، والذي يناق خلاله كواليس صناعة السينما والدراما.

وقال محمود عزت رداً على سؤال هل من حق المؤلف والكاتب اختيار الممثلين؟، "كاتب السيناريو مش صاحب القرار الأخير فى اختيار الممثلين للأدوار، وعلى سبيل المثال في مسلسل ساعته وتاريخه، كنت أستمتع جدا مع فريق العمل والكتابة أننا نختار مين أنسب حد للحلقة، والمخرجين كانوا طول الوقت يسألونا عن اختياراتنا".

محمود عزت تخرج فى كلية الطب، وعمل في مجال الكتابة والأفلام الوثائقية وبرامج التليفزيون ومن ثم كتابة الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، فعمل ضمن فريق كتابة برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبلكيس" ومن ثم ترأس فريق الكتابة، قبل ان ينتقل إلى الكتابة الدرامية مثل مسلسل الانسة فرح ومسلسل ما وراء الطبيعة ومسلسل ستات بيت المعادي ومسلسل الصفارة وأخيرا ترأسه فريق كتابة مسلسل ساعته وتاريخه ومسلسل حسبة عمري، ومن اعماله السينمائية فيلم سعاد الذي شارك في مهرجان كان السينمائي وفيلم أبو صدام.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح، وكان ضيف الحلقة التاسعة المخرج باسل مبارك.