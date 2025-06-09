شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تحتفل بزواجها فى اليونان بصحبة الأهل والأصدقاء.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة أمينة خليل أسعد أيام حياتها بعد احتفالها بزفافها من المصور أحمد زعتر، يوم الجمعة الماضي بعد قصة حب جمعتهما على مدار أكثر من عام رفضت فيه أمينة الإعلان عن هذه العلاقة، حتى تم عقد القران بحضور العديد من نجوم الفن والمشاهير، لتكون أمينة خليل قد حققت أحد أحلامها على المستوى الشخصي الذى طالما تحدثت عنه وهو الزواج.

وتحتفل أمينة خليل مع زوجها أحمد زعتر بزواجهما في اليونان بحضور عدد من الأصدقاء والاقارب والأهل، حيث تداول رواد السوشيال ميديا عددا من الصور الاحتفال .

وكانت خطفت النجمة أمينة خليل الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث ظهرت بمجموعة من الإطلالات التي جمعت بين الرقي والأناقة، مؤكدة مكانتها كأيقونة للموضة وهو أمر ليس جديدا عليها في الظهور به على السجادة الحمراء في المهرجانات والمحافل الفنية والسينمائية.



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