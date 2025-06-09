شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد موعد التقديم للمشاركة بمسابقة العروض المسرحية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، عن تمديد فترة التقديم للعروض المسرحية المصرية المشاركة ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان، لتكون المهلة النهائية حتى 15 يونيو 2025، بعد أن كان مقرراً إغلاق باب المشاركة في وقت سابق، ويأتي هذا التمديد استجابةً لرغبة عدد كبير من الفرق المصرية في إتاحة فرصة أوسع للمشاركة، ودعمًا للحراك المسرحي المحلي وإبراز طاقاته الخلّاقة.

يُقام المهرجان في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2025، ويُعد من أهم الفعاليات المسرحية التي تنظّمها وزارة الثقافة المصرية سنويًا، حيث يُكرّس منذ انطلاقه عام 1988 لدعم التجريب والابتكار في الفنون المسرحية، ويشكل جسرًا فنيًا وثقافيًا بين مصر والعالم. وقد استطاع المهرجان، على مدار دوراته السابقة، أن يرسّخ مكانته كمنصة دولية رفيعة المستوى، تجمع المبدعين المسرحيين من مختلف القارات، وتقدم تجارب مسرحية متنوعة تمثل الاتجاهات الفنية الأحدث على الساحة العالمية.

وقد تم مسبقًا إغلاق باب التقديم للفرق العربية والأجنبية بعد استقبال العدد المقرر من الطلبات، بينما يستمر استقبال استمارات الفرق المصرية حتى الموعد المُعلن. ويمكن للراغبين في التقديم ملء الاستمارة الإلكترونية الرسمية عبر الرابط التالي:

