شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: محمد شاكر خضير راهن عليا فى مسلسل إخواتي وخوفت أخذله والان مع تفاصيل الخبر

كرم الخليج 365 الفنانة كندة علوش، وذلك خلال ندوة صحفية تحدثت خلالها عن حبها للونين الأبيض والأسود، مشيرة إلى أن خزينة ملابسها تحتوى على الأبيض أو الأسود فقط، وقالت: حتى لو عايزة اشترى شيء مختلف ملون أجد نفسي أتراجع على الفور، وأشترى نفس اللونين، ولو حدث وأشتريت ملابس ملونة لا ارتديها، وعمرو يشبهني في ذلك فهو أيضاً يحب اللون الأبيض والأسود جدا، بالإضافة للونين الكحلي والرمادي.

وعن التحدي الذي واجهته في تقديم دور ناهد بمسلسل إخواتي قالت كندة: المراهنة والتحدي الحقيقي في الدور أنسبه للمخرج محمد شاكر، لأنه كان من الممكن أن يستعين في دور ناهد بممثلة أخرى جربت تقديم مثل هذه الأدوار أو تشبه هذا النوع من الأدوار، لكنه تحدى بي وقرر أن أقدمه أنا، وفي ذلك الوقت ألقى مسئولية كبيرة عليا، وقررت ألا أخذله أبدا لذا التحدي الذي كان لدي كان تحدي مزدوج تحدى يخصني أنا في فكرة عودتي بعد إنقطاع كبير، والأخر تحدى في عدم خذلان المخرج محمد شاكر الذي راهن علي.

وعلى جانب آخر، تألقت النجمة كندة علوش في السنوات الأخيرة في أفلام تحمل صبغة عالمية وشاركت في مهرجانات دولية كبرى وبإدارة مخرجات مميزات من جنسيات مختلفة مثل "نزوح" مع المخرجة سؤدد كعدان الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان فينسيا، و"السباحتان" مع المخرجة سالي الحسيني الذي عرض في افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي، كما عرض في مهرجاني لندن والقاهرة، و"الأتوبيس الأصفر" مع المخرجة الأمريكية وندي بيرنارز الذي عرض في مهرجان تورنتو وشاركها بطولته عدد من نجوم السينما الهندية.

وتمتلك النجمة كندة علوش مسيرة سينمائية متميزة بدأتها مع المخرج الراحل حاتم علي في الفيلم الروائي القصير "شغف"، كما تألقت بعد ذلك في السينما السورية في عدد من الأفلام من أبرزها "التجلي الأخير لغيلان الدمشقي" مع المخرج هيثم حقي، و"الغرباء" مع المخرج عباس رافعي، و"مرة أخرى" مع المخرج جود سعيد، كما شاركت في بطولة الفيلم السوري اللبناني "23 يوم" مع المخرج جمال شورجة.

وكان الظهور الأول لكندة علوش على شاشة السينما المصرية مع المخرج الكبير شريف عرفة في فيلم "ولاد العم"، وتوالت بعد ذلك تجاربها في مصر من خلال أفلام مثل "واحد صحيح" و"هيبتا" مع المخرج هادي الباجوري، و"الفاجومي" مع المخرج عصام الشماع، و"برتيتا" مع المخرج شريف مندور، و"لامؤاخذة" مع المخرج عمرو سلامة، و"المصلحة" مع المخرجة ساندرا نشأت، و"بتوقيت القاهرة" مع المخرج أمير رمسيس، و"الأصليين" مع المخرج مروان حامد.

ولم يتوقف عطاء كندة علوش عند العمل على شاشة السينما، بل قدمت عددا كبيرا مع المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا في مصر وسوريا، من أبرزها "الظاهر بيبرس" و"الاجتياح" و"ولادة من الخاصرة" و"أهل كايرو" و"دلع بنات" و"عد تنازلي" و"نيران صديقة" و"العهد" و"أفراح القبة" و"ضي القمر" و"ستات بيت المعادي"، فيما شاركت في الموسم الرمضاني الأخير في بطولة مسلسل "إخواتي".