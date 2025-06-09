الديوان الملكي يهنئ الملك عبدالله الثاني بمناسبة يوم الجلوس الملكي

يوم الجلوس الملكي السادس والعشرون

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مسيرة الملك عبدالله الثاني نحو مستقبل الأردن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 10:19 مساءً - يحل اليوم الموافق 9 من شهر يونيو، الذكرى السادسة العشرون ليوم الجلوس الملكي لملك الأردن، ولهذه المناسبة هنأ الديوان الملكيبمناسبة يوم الجلوس عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.قال الديوان الملكي في منشور على حسابه الرسمي على "اكس" وانستغرام: "في يوم الجلوس⁩ الملكي السادس والعشرين، يهنئ الديوان الملكي الهاشمي صاحب الجلالة الهاشميةابن الحسين المعظم بهذه المناسبة العزيزة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويديمه سندا للوطن ولقضايا الأمة. كل عام والوطن والقائد بألف خير".كما تلقىالعديد من التهنئات من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي.وكذلك هنأ رئيس الوزراء الأردني جعفر حسانفي منشور على حسابه بمنصة " إكس"، وقال: هنيئا لنا بكم سيدي في يوم جلوسكم الملكي، وأنتم تقودون الوطن بالعزم والحنكة والحكمة، دمت ذخرا لهذا البلد الأصيل، وكل عام وانتم بخير ".قد ترغبين في معرفة صورة جديدة للملكة رانيا والملك عبدالله الثاني من الديوان الملكي الهاشمي

منذ 26 عاماً، تولى الملك عبد الله الثاني، الحكم خلفاً لوالده الراحل الملك الحسين بن طلال- طيب الله ثراه- بعد وفاته في 7 فبراير عام 1999، بينما تم تنصيبه ملكاً يوم 9 يونيو، ومن وقتها تحتفل المملكة الأردنية سنوياً في هذا التاريخ بمناسبة ذكرى يوم الجلوس الملكي. والعام الماضي الأردن احتفالاً مختلفاً عن كل عام، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على تولي الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم، وشهدت أغلب المدن فعاليات على مدار يومين فعاليات كبرى، وذلك تقديراً لمسيرة البناء وجُملة الإنجازات التي حدثت طوال السنوات الماضية.

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