الديوان الملكي يهنئ الملك عبدالله الثاني بمناسبة يوم الجلوس الملكي

يوم الجلوس الملكي السادس والعشرون
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قال الديوان الملكي في منشور على حسابه الرسمي على "اكس" وانستغرام: "في يوم الجلوس الملكي السادس والعشرين، يهنئ الديوان الملكي الهاشمي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بهذه المناسبة العزيزة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويديمه سندا للوطن ولقضايا الأمة. كل عام والوطن والقائد بألف خير".
كما تلقى الملك عبدالله الثاني العديد من التهنئات من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي.
وكذلك هنأ رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان الملك عبدالله الثاني في منشور على حسابه بمنصة " إكس"، وقال: هنيئا لنا بكم سيدي في يوم جلوسكم الملكي، وأنتم تقودون الوطن بالعزم والحنكة والحكمة، دمت ذخرا لهذا البلد الأصيل، وكل عام وانتم بخير ".
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مسيرة الملك عبدالله الثاني نحو مستقبل الأردن
منذ 26 عاماً، تولى الملك عبد الله الثاني، الحكم خلفاً لوالده الراحل الملك الحسين بن طلال- طيب الله ثراه- بعد وفاته في 7 فبراير عام 1999، بينما تم تنصيبه ملكاً يوم 9 يونيو، ومن وقتها تحتفل المملكة الأردنية سنوياً في هذا التاريخ بمناسبة ذكرى يوم الجلوس الملكي. والعام الماضي الأردن احتفالاً مختلفاً عن كل عام، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على تولي الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم، وشهدت أغلب المدن فعاليات على مدار يومين فعاليات كبرى، وذلك تقديراً لمسيرة البناء وجُملة الإنجازات التي حدثت طوال السنوات الماضية.
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