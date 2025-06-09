للمرة الثانية: أمينة خليل تحتفل بزفافها في اليونان وهكذا أطلّت!

أمينة خليل تحتفل بزفافها في اليونان

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حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر الأول

نجوم الفن يشاركون أمينة خليل فرحتها بزفافها

إطلالة ساحرة لأمينة خليل بحفل زفافها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 10:19 مساءً - استكمالاً للأفراح والسعادة، احتفلت النجمةللمرة الثانية بزفافها على المصور أحمد زعتر في اليونان، وسط أجواء عائلية مزجت بين البساطة والرقي.حيث نشر موقع "ET بالعربي" من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عدداً من الصور من احتفال أمينة خليل بزفافها للمرة الثانية في اليونان مع عائلتها وعدد من أصدقائها.وقد أطلّتفي الحفل الثاني بفستان أبيض قصير، مطرّز بالكامل وبقَصة ملتفة حول الرقبة، واعتمدت تسريحة الكعكة مع مكياج ناعم أظهر رِقة وجمال ملامحها، وصندلٍ أبيض ملتف حول ساقيها، كما ظهر زوجها أحمد زعتر بلوك بسيط؛ حيث ارتدى بنطلون وقميصاً أبيض.كما ظهر الحضور بإطلالات موحّدة؛ حيث ارتدوا جميعهم اللون الأبيض، وكان من أبزر الحضور من أصدقائها الفنانة إنجي كيوان.وكانت النجمةقد احتفلت بزفافها الأول يوم الجمعة الموافق 30مايو الماضي، إذ امتنعت عن إعلان خطوبتها التي تمت قبل عدة أشهر، ونفت مراراً الشائعات التي تحدثت عن اقتراب موعد زفافها.كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات والصور من حفل كتب الكتاب؛ حيث ظهرت أمينة بإطلالة أنيقة وجذابة، خطفت الأنظار بفستانها الأبيض الراقي.اطلعي على بعد احتفالها بزفافها: هذه أبرز تصريحات أمينة خليل عن الزواجوقد حرَص على حضور حفل زفافعددٌ من نجوم الفن، أبرزهم:، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، درة وزوجها المهندس هاني سعد، الإعلامية لميس الحديدي، لبلبة، أحمد حلمي وزوجته منى زكي.بالإضافة إلى: نجلاء بدر، إنجي المقدم، هالة صدقي، أسيل عمران، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ، أحمد السعدني، المؤلف والسيناريست تامر حبيب، ياسمينا العبد، والطفل علي البيلي وآخرين. وقد دخلت العروس وهي ممسكة بيد والدها، في مشهد مؤثر ووسط فرحة عارمة من قِبل الحضور.في أجواء تغمرها السعادة والضحكات، أطلق العريس أحمد زعتر دعابة عفوية خلال عقد قرانه على النجمة أمينة خليل؛ حيث قال الشيخ خالد الجندي مداعباً العريس أثناء عقد القران: "ومش هعمل في نفسي كدا تاني". ليردد وراءه العريس نفس الجملة، والتي كانت كفيلة بإشعال موجة من الضحك بين الحضور وإضفاء لمسة مرحة على المناسبة المميزة.وقد أطلت أمينة خليل بإطلالة ساحرة؛ مرتديةً فستاناً أنيقاً مطرزاً من عند منطقة الصدر ومن الأسفل، ومزوّداً بذيل طويل من توقيع دار ميزون يحيى. كما اعتمدت مكياجاً ناعماً أظهر رقة وجمال ملامحها، وتسريحة الكعكة البسيطة، وطرحة زفاف طويلة ممتدة إلى الأرض.وظهر المصور أحمد زعتر ببدلة زفاف رسمية أنيقة تجمع بين الأبيض والأسود، وظهر الثنائي في خلفية رائعة وسط الطبيعة.جاء وسط أجواء عائلية دافئة، وحرَص الثنائي على إبقاء تفاصيل الحفل خاصة؛ مما أضاف لمسة رومانسية إلى الحدث الذي سرعان ما تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي.يُذكر أنه قد بدأت قصة حب الفنانة أمينة خليل والمصور أحمد زعتر منذ عام ونصف؛ تحديداً في شهر نوفمبر عام 2023، بعدما خضعت أمينة خليل لعدة جلسات تصويرية من تصويره قبل ارتباطهما.يمكنكم قراءة بعد إعلان زواجها: من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».