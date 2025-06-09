طارق الشناوي ينتقد فيلم ريستارت لـ تامر حسني: غابت عنه الرؤية الفنية

تامر حسني حاضر بفكره

انتقادات لإخراج سارة وفيق

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سلاح الأرقام

أداء باهت لهنا الزاهد

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قصة فيلم "ريستارت"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 10:19 مساءً - وجّه الناقد الفنيانتقادات لاذعة لفيلم "" للنجملافتاً إلى أن العمل غابت عنه الرؤية الفنية والإخراجية، رغم ابتعاد تامر حسني نظرياً عن مهنة التأليف والإخراج.قال طارق الشناوي خلال لقائه مع كاميرا إي تي بالعربي، إن تامر حسني رغم عدم تولّيه رسمياً مهمة التأليف أو الإخراج، إلا أنه كان حاضراً بقوة من خلال أفكاره وتفاصيله الفنية. مكملاً: "الفيلم بلا رؤية واضحة، بلا إضافة، بلا مخرج فعلي".وفي حديثه عن إخراج الفيلم، أوضح الشناوي أنه لم يشعر بأنأضافت شيئاً للعمل، وفي حال إزالة اسمها ووضع اسم تامر حسني كبديل لها كمخرج؛ فإن هذا الأمر لن يُحدث أيّ تغيير. مشيراً إلى أن مشكلة سارة وفيق هي أنها لم تستخدم أدوات المخرج بالشكل المطلوب، ولاسيّما في توجيه الممثلين المشاركين في هذا الفيلم.وخلال لقائه، نوّه "الشناوي" إلى أنه في حال إذا ما طُلب من الفنان تامر حسني الاستعانة بمخرج أو مؤلف آخر؛ فسيكون سلاحه هنا الأرقام التي تحققها أعماله الفنية؛ ضارباً مثالاً بفيلم "بحبك". مضيفاً: "أرقام فيلم بحبك الذي كتبه وأخرجه بنفسه، تعزز قناعته بنجاحه الفني والجماهيري".واستطرد قائلاً: "وفي حال استعانته بمخرجين كبار مثل: مريم نعوم، شريف عرفة، أو، سيدخل دائرة إبداعية مختلفة، لكنه ربما يخشى أن يؤثر ذلك على نتائجه التِجارية.يمكنكِ قراءة "من عمر وسلمى 3 إلى المقص وصولاً لكزبرة": حين يتقن تامر حسني الغناء الشعبي بنكهة خاصةفي ختام حديثه، انتقد الشناوي دَور الفنانةفي الفيلم؛ قائلاً: "هنا الزاهد قادرة على تقديم أدوار أكثر قوة وثراء، لكنها في هذا الفيلم اكتفت بتقديم شخصية الفتاة الجميلة من دون عمق درامي".

يُعرض حالياً للفنان تامر حسني فيلمه الجديد "ريستارت" في دُور العرض السينمائي، ويشاركه البطولة كلٌّ من: هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت. والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصته حول محمد، مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، صانعة محتوى على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت.

وبمساعدة "الجوكر"، وهو وكيل رقمي مريب يجسد شخصيته الفنان باسم سمرة، يحققان نجاحاً كبيراً. لكن مع تدفُّق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

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