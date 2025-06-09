محمد عبده يشعل أولى ليالي الخُبر أرينا بحفل استثنائي الليلة

روتانا تروّج للحدث

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 10:19 مساءً - وسط أجواء من الحماس والترقب، يستعد فنان العربلإحياء حفل غنائي ضخم الليلة في المنطقة الشرقية؛ حيث سيكون أول فنان يدشن المسرح الجديد "".الحدث تنظمه شركة "روتانا"، والتي روّجت له بقوة عبْر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، من خلال منشور، تم التأكيد من خلاله على أن ليلة 9 يونيو ستكون البداية الحقيقية لـ"ليالي الطرب الأصيل" في "الخبر أرينا". وجاء في التعليق: "الليلة موعدنا مع أولى ليالي الطرب في الخبر أرينا. أبو نورة يدشن المسرح بأمسية لا تُنسى، جاهزين نعيش ليلة كلها فن وأصالة".وشددت شركة "روتانا" في تعليقها على أن دخول الحفل يعني موافقة الحضور ضمنياً على التصوير الفوتوغرافي وتسجيل مقاطع الفيديو والصوت، التي قد تُنشر لاحقاً على الإنترنت.

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حفل ناجح في دبي

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يأتي هذا الحفل المنتظَر بعد النجاح الكبير الذي حققه محمد عبده مؤخراً خلال حفله في ثاني أيام عيد الأضحى في كوكاكولا أرينا بدبي.الجمهور هناك ملأ القاعة بالكامل، وتفاعل مع كلّ أغنية بحماس شديد وتصفيق مستمر، في ليلةٍ أكّدت مكانة "أبو نورة" كواحد من رموز الطرب العربي. وقد بدأ الفنان محمد عبده هذا الحفل بأغنيته "صوتك يناديني"، تلتها روائعه: (محتاج لها، وين تبدأ هالمدينة، أعلى الجمال، المعازيم، جنة الدنيا، أعترفلك، يكفيك أنك شفتها، الأماكن، اختلفنا، مجموعة إنسان، مذهلة) وقد رافقه عزف عوده في بعض أغانيه.

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