بعد نجاح الديو وتحقيقه رقماً قياسياً وكشف تامر حسني عن صلة قرابة تربطهما: من هو الشامي!

من هو الشامي؟

المطرب الشامي من مواليد مدينة دمشق بسوريا، وقد بدأ مسيرته الفنية عام 2021، إلا أنه ذاع صيته في 2023.

من مواليد مدينة دمشق بسوريا، وقد بدأ مسيرته الفنية عام 2021، إلا أنه ذاع صيته في 2023. بدأ حياته المهنية كمغني راب؛ حيث قدّم بعض الأغاني الشبابية التي حققت نجاحاً بين أوساط المراهقين؛ حتى طرح أغنيته "يا ليل ويالعين" في عام 2023، وهي تُعتبر أشهر أغانيه، وتصدّرت الترند في الدول العربية وعدد من الدول الأوروبية، والتي حققت 259 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن.

حصدت أغنية "يا ليل ويالعين" جائزة الأغنية المفضلة في حفل توزيع جوائز الـ"جوي أوورد" 2023 الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، بعد تحقيقها لأرقام قياسية.

بعد "ياليل ويالعين" حقق الشامي نجاحاً آخر بأغنية "صبرا" التي حققت ما يزيد على 185 مليون مشاهدة على يوتيوب، وقد حصد عدداً من الجوائز في حفل جوائز بيلبورد عربية العام الماضي 2024، وهي أفضل فنان- فئة أغاني الليفانتين (الأغاني الشامية).

كما حقق الشامي نجاحاً آخر بأغنية "وين"، والتي طرحها منذ حوالي 10 أشهر، وحققت حوالي 205 ملايين مشاهدة على يوتيوب، كما شارك الفنان جورج وسوف حفلاً في دبي مؤخراً.

كليبات بحكايات سينمائية

تامر حسني يكشف مفاجأة عن المطرب الشامي

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من الشاشة إلى المسرح ديو أغنية ملكة جمال الكون

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احتفالية خاصة

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 10:19 مساءً - حققت أغنية "" للنجمينوالشامي، نجاحاً جماهيرياً عقب طرحها خلال الأيام الماضية على قناة كلٍ منهما بموقع "يوتيوب"؛ إذ تخطّت الأغنية أكثر من الـ29 مليون مشاهدة، الأمر الذي ساهم في تصدُّرها لترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير "غوغل".وقد أوضح النجممن خلال لقاء تليفزيوني عبْر موقع "ET بالعربي"، أنه تربطه صلة قرابة بالمطربمؤكداً أنه سيكشف عن القصة خلال حفلته المقبلة التي ستجمعهما، بالإضافة إلى دخوله "جينيس" القياسي كأصغر فنان يحتل قائمة بيلبورد عربية.زاد البحث من قِبل جمهوره ومتابعيه عن أبرز المعلومات عنه. ومن خلال هذا المقال، ترصد «الخليج 365» أبرز المعلومات عنيعتمد الشامي في أغانيه على الطريقة السينمائية؛ إذ تم تصوير معظم أغانيه كفيديو كليب، ويحرص دائماً على وجود قصة وسيناريو يجذب انتباه الجمهور. كما يروّج لأغانيه التي دائماً ما تحقق مشاهدات عالية بطرق مختلفة وغريبة تعرّضه لانتقادات أحياناً.وجاءت أحدث أغنياته وهي "ملكة جمال الكون" الديو الذي جمعه بالنجموالتي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في إطار رومانسي مرح؛ حيث عبّر الثنائي تامر حسني والشامي عن حبهما الشديد للفتيات اللواتي وقعن في غرامهما، بكلمات جاء فيها: "تؤبرلي قلبي هالمشيي قربي عليي شوي. تقتلني هالنظرة أنا شو هالعيون هاي، فيكِ جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي. أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي".ويُحسب لصنّاع تلك الأغنية تصويرها في أماكن بهاخلابة على البحر؛ مما أضفى شكلاً جمالياً عليها، جاء متناسقاً مع الحالة التي تتحدث عنها."ملكة جمال الكون" من كلمات وألحان تامر حسني والشامي. والفيديو كليب من إخراج تامر حسني.اطلعي على نوستالجيا وكوميديا ورومانسية: قراءة في حفل تامر حسني بدبيوكان النجمقد كشف لـ"ET بالعربي"، وذلك بعد نجاحه في إتقان الغناء باللهجة السورية، أنه يحمل أصولاً سورية من والدته، كما كشف عن وجود صلة قرابة تجمعه ب؛ حيث قال: "أول ما شفته قولتلهم يا جماعة بيفكرني بنفسي أول لما طلعت".وعن إتقانه الغناء باللهجة السورية، قال: "أنا أمي سورية، وتشرّفت بأن جميع التعليقات التي جاءتني أكّدت نطقي للهجة السورية جيداً ونطقت الشامي كويس، وبلاد الشام يتكلمون بهذه الطريقة، وسوريا تحديداً اتبسطوا لأنهم يعرفون أن أمي سورية؛ فأنا اللهجة دي جوايا".وفاجأ تامر كلّ جمهوره ومحبيه ومحبيعن صلة القرابة التي تجمعهما؛ حيث قال: "دا موقف أنا هحكي عنه في الحفلة التي ستجمعنا أنا والشامي، وهو ربنا كرمه وعمل نجاح كبير جداً، وأنا لما شفته قلت لهم بيفكرني بنفسي في بداياتي، وعلاقاته مع الجمهور بتفكرني بعلاقتي مع جمهوري، وهي التعصب في الحب والإيمان بالموهبة بالشكل الكبير دا".وتابع تامر: "وبعدين اكتشف فجأة أننا أقارب بجد، نحن عائلة واحدة بجد في سوريا من خلال أمي، والقصة تحديداً هحكيها على المسرح في حفلتنا القادمة معاً".وبحفاوة كبيرة، كان الفنانقد استقبل الفنان السوريخلال حفله الأخير "كوكاكولا أرينا" الذي أُقيم بدبي؛ حيث أظهر كلُّ طرف مدى حبه وتقديره للآخر. البداية كانت منالذي طلب من جمهور الحفل التوقف عن التصفيق له من أجل التعبير عن مشاعره الطيبة تجاه تامر؛ قائلاً: "أنا أحبه، أنت نجم وأستاذ ومتواضع"، هذا الأمر أدخل الفرحة والسرور لقلب تامر الذي بادره بالرد: "صقفة أكبر لنجم المستقبل". عقب ذلك قدّم الثنائي أغنيتهما الشهيرة "ملكة جمال الكون"، التي طُرحت بطريقة الفيديو كليب قبل الحفل بأيام، بطريقة نالت إعجاب الحضور.وخلال الحفل، فجّر الفنانمفاجأة خلال حديثه على المسرح، حين أعلن أن الفنانهو ابن خاله، وأن والدتيهما تنتميان لنفس العائلة السورية التي كانت تقيم في حي الميدان بالعاصمة دمشق.لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل قررأن يشارك جمهور حفلومحبيه الذين حضروا من أجله أيضاً، لحظاته السعيدة، من خلال احتفاله برقم "جينيس" القياسي كأصغر فنان يحتل قائمةعربية. وخلال الحفل وجّهكلمة لجمهوره قائلاً: "حابب أنبسط مع أولاد بلدي وكلّ الناس اللي بيحبوني من كلّ جنسيات العالم بجينيس والأرقام القياسية كأول شاب بتاريخ سوريا، أول شيء أنتم السبب بحبكم".ولم تمُر سوى دقائق، لتدخل فرقة استعراضية مكوّنة من مجموعة من الفتيات للاحتفال بـ، وسط حالة من الدهشة الممزوجة بالفرحة لدى الأخير.يمكنكم قراءة 3 دويتوهات لـ تامر حسني في 10 أيام: أبرزها مع الشامي

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