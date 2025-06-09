ريهام حجاج تؤدي مناسك الحج برفقة زوجها: رحلة تغسل القلب

تعليق مؤثر

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مشاركة درامية ناجحة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 10:19 مساءً - أدت الفنانة المصريةمناسك الحج لهذا العام برفقة زوجها؛ حيث شاركت محبيها وجمهورها لحظات من رحلتها الروحانية عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، وذلك بمجموعة صور ظهر خلالها الثنائي وهما يرتديان ملابس الإحرام.هذه الصور عكست الأجواء الإيمانية التي يعيشها الثنائي في الأراضي المقدسة، مرفقة بها تعليقاً مؤثراً جاء فيه.. "سافرت إلى بلاد مختلفة، وعُدت ورحلت، وأديت العديد من مناسك العمرة، والحمد لله.. لكن لا يوجد ما هو أحلى، وأنقى، وأجمل، وأعظم من الحج. إنها رحلة تغذي الروح، وتغسل القلب، وتهذب النفس. أسأل الله أن يكتبها لكل منْ يتمنى أداءها، وأن يكتبها لي مرة ثانية، وثالثة، وعاشرة يا رب".واختتمت ريهام منشورها بالدعاء للجميع بأن يُكتب لهم الحج في الأعوام المقبلة، معربة عن امتنانها العميق لهذه التجربة الروحية الفريدة.جدير بالذكر، أن الفنانة ريهام حجاج، كانت لها مشاركة مميزة في موسم دراما رمضان الماضي بعنوان" آثينا"، والذي تدور أحداثه حول مراسلة صحفية تُدعى" نادين"، وهي الشخصية التي تقدمها ريهام حجاج، التي تواجه عالم الدارك ويب Dark web؛ حيث تظهر بدور مراسلة صحفية تكتشف محاولة شقيقتها الطالبة الجامعية الانتحار؛ لتبدأ ريهام في البحث وراء الأمر وتصل إلى شبكة الدارك ويب Dark web أو "الإنترنت المظلم" التي تدفع الفتيان والفتيات إلى الانتحار؛ لتدخل في صراعات ومعارك مع توالي الأحداث.مسلسل "أثينا" من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب ريهام حجاج كل من سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، جنا الأشقر، علي السبع، جيدا منصور وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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