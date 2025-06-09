نصائح لتحافظي على أناقتك عن إرتداء الـ "كروب توب"

ميرنا وليد - بيروت - يُعد الكروب توب من القطع الجريئة التي قد تتردد بعض النساء في ارتدائها، خاصةً مع التقدم في العمر.

لكن إذا كنتِ في الثلاثينات أو أكبر وترغبين في اعتماد هذه القطعة بطريقة أنيقة لا تُظهر الكثير من الجسم، فهناك بعض النصائح الذكية التي تساعدك على ارتدائه بإطلالة راقية ومحتشمة، سواء في إطلالاتك اليومية أو المسائية.

اختاري القطع السفلية بخصر عالٍ

للحصول على إطلالة متوازنة، نسّقي الكروب توب مع سروال أو تنورة بخصر عالٍ. هذه الطريقة تقلّل من مساحة البطن المكشوفة وتخلق توازناً جذاباً في مظهر الجسم.

جربي الكروب توب الأطول

ليس من الضروري أن يكون الكروب توب قصيراً للغاية. اختاري تصميماً يصل إلى ما قبل الخصر، بحيث يغطي أغلب منطقة البطن ويكشف لمحة بسيطة فقط من الجلد.

أضيفي طبقة ثالثة فضفاضة

لإضفاء لمسة من النضج والأنوثة، جرّبي ارتداء الكروب توب مع سترة خفيفة أو قميص مفتوح. الطبقة الثالثة تضيف عمقاً وأناقة للمظهر، وتمنحك شعوراً أكبر بالراحة.

اختاري القصّات الواسعة لمزيد من التوازن

الكروب توب لا يجب أن يكون ملاصقاً للجسم. على العكس، اختاري تصميماً واسعاً أو بقصة مستقيمة (boxy)، ونسّقيه مع سروال ضيّق أو تنورة بقصة محددة.