"غِلِط كتير".. يارا تفتتح ألبومها اللبناني برسالة حب ناضجة

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية يارا، اليوم الإثنين، أغنيتها الجديدة باللهجة اللبنانية بعنوان "غِلِط كتير"، لتُعلن من خلالها عن عودتها القويّة إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب.



العمل يحمل طابعًا وجدانيًا مؤثرًا، تتناول فيه يارا مشاعر امرأة لا تزال تقدّر من أحبّت رغم الفراق، وتحتفظ بصورته الجميلة في قلبها وأمام الناس، في تعبير صادق عن الحب والحنين.

"غِلِط كتير" من كلمات جيلبير أبو ناصيف، ألحان ريان برجي، توزيع وميكس وماسترينغ عباس صباح

يارا كانت قد روّجت للأغنية قبل أيام بنشر مقطع منها عبر حساباتها الرسمية، بالتزامن مع عيد ميلادها، لتكون بمثابة هديّة شخصية لجمهورها الوفي.

هذا الإصدار يأتي تمهيدًا لألبوم جديد تعمل عليه يارا حاليًا، من المتوقع أن يضم أغاني باللهجتين اللبنانية والمصرية، في إطار توجهها للحفاظ على هويّتها الغنائية وتوسيع انتشارها عربيًا.