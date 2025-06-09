رجل عراقي يتصدر التريند بسبب شبهه الكبير بـ أميتاب باتشان

ميرنا وليد - بيروت - أثار رجل عراقي يُدعى محمد الهندي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو تم تداوله من أحد الأسواق الشعبية في العراق، بدا فيه وكأنه نسخة طبق الأصل من نجم بوليوود الشهير أميتاب باتشان،

وظهر محمد وهو يرتدي نظارات شمسية وملابس تحاكي الإطلالة الكلاسيكية للنجم الهندي، ما دفع الكثيرين إلى الظن أنه باتشان الحقيقي، ليتجمهر حوله المارة لالتقاط الصور التذكارية معه.

وقد أقرّ محمد في تصريح لإحدى الكاميرات بوجود هذا الشبه اللافت، مشيراً إلى أنه يعيش مواقف طريفة باستمرار بسببه، وفي الفيديو، ظهرت ابنته "ضي" إلى جانبه، مؤكدة أن والدها يتعرّض كثيراً لمواقف مضحكة ومحبّة، وأنها تشعر بالفخر لما يحصده من تقدير الناس، وتفاعل المتابعون مع المقطع بشكل كبير، وأكد كثيرون أن الشبه لا يقتصر على الشكل فقط، بل يمتد إلى تعابير الوجه وطريقة الحديث، فيما وصفه البعض بأنه "النسخة العراقية من أميتاب باتشان".

يُذكر أن هذه ليست الحالة الأولى، إذ سبق أن اشتهر الشاب الهندي شاشيكانت بيدوال، الذي يعمل أستاذاً وممثل محتوى، بتقمّصه شخصية باتشان، وجذب ملايين المتابعين على "إنستغرام" بفضل أدائه المقنعويُعد أميتاب باتشان أحد أبرز رموز السينما الهندية، ، ويتمتع بجماهيرية عالمية، ويُعرف بتجمعات معجبيه الأسبوعية أمام منزله في مومباي، في مشهد يعكس عمق شعبيته التي لا تزال حاضرة رغم مرور أكثر من نصف قرن على انطلاق مسيرته.