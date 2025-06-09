تامر عاشور يوضّح سبب ابتعاده عن التلحين لـ أصالة

ميرنا وليد - بيروت - أوضح الفنان المصري تامر عاشور أن غيابه عن التعاون مع الفنانة السورية أصالة في مجال التلحين، منذ أكثر من 14 عامًا، لم يكن ناتجًا عن أي خلاف بينهما، بل بسبب انشغاله بالغناء وظروف العمل الفني، وفي حديثه ضمن برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، قال عاشور: "أصالة بحبها حب مش طبيعي، مفيش بينا أي خلاف، لكن ما حصلش نصيب نشتغل سوا من فترة طويلة.

هي أخدت مني لحن زمان في بداياتي كان اسمه 'بقى طبيعي'، وبعدها اتقابلنا واتكلمنا إننا لازم نشتغل تاني، ووعدتها أجهز لها حاجة جديدة"، وأشار إلى أن الغناء استحوذ على معظم وقته خلال السنوات الماضية، ما أبعده قليلاً عن التلحين، رغم رغبته بالعودة إليه مع أسماء يعتز بها، مثل أصالة.

على صعيد آخر، يمر عاشور بفترة نقاهة بعد خضوعه لجراحة في الرباط الصليبي، حيث يلتزم بالعلاج الطبيعي والراحة التامة، وقد اضطر للاعتذار عن ارتباطات فنية عدة، باستثناء حفلين سيحييهما في الكويت ومهرجان موازين خلال شهر يونيو.

يُذكر أن تامر عاشور كان قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "ياه"، والذي ضم 12 أغنية تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين، محققًا صدى واسعًا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.