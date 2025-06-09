الشامي يتألّق في الكويت بحفل استثنائي في ثالث أيام العيد

ميرنا وليد - بيروت - أطلّ الفنان السوري الشاب الشامي على جمهوره في الكويت بحفل استثنائي أُقيم مساء الأحد 8 حزيران/يونيو، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث من عيد الأضحى، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الأعمار، امتلأت به القاعة بالكامل، في دلالة واضحة على الشعبية الواسعة التي يحظى بها الشامي، والتأثير المتصاعد لأعماله في العالم العربي، وقدّم الشامي مجموعة من أبرز أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماسة، وردّدوا كلماته عن ظهر قلب، مثل "جيناك"، "وين"، "صبرا"، "دوالي"، و"دكتور"، في سهرة ملأها التفاعل ، والتصفيق دون انقطاع.



كما نال الحفل إشادة واسعة من الحضور، سواء من حيث جودة التنظيم أو من ناحية الأداء الحيّ الذي أظهر الشامي فيه طاقة فنية عالية وصوتًا حاضرًا بقوة، وفي سياقٍ متصل، يواصل الشامي تحقيق نجاحات لافتة، حيث تواصل أغنيته "ملكة جمال الكون" بالتعاون مع تامر حسني تصدّر منصات الاستماع، واقتربت من حاجز الـ30 مليون مشاهدة على يوتيوب، متربعةً على صدارة الأغاني العربية، وكان الشامي قد دخل مؤخرًا موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما أصبح أصغر فنان يتصدر قائمة Billboard Arabia Artist 100، في إنجاز يُضاف إلى رصيده المتنامي.