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عرضت الفنّانة اللبنانيّة، بريجيت ياغي على جمهورها عبر “إنستغرام”، مجموعة من الصّور من جلسة تصوير مع زوجها مفعمة بالحبّ ظهرت خلالها بفستان أحمر أنيق وهي تستعرض مراحل حملها المتقدّمة، معلنةً أنها تنتظر قدوم مولودها الأوّل بعد وقت قصير.
بهذه المناسبة أرفقت بريجيت الصّور بتعليق مؤثّر جاء فيه: “من يَدِ الرّبّ تَأتِي أَجمَلُ الهِبَات، قريبًا سنصبح ثلاثة، الأسبوع السّابع والثّلاثين من الحمل”.
لاقت الصّور تفاعلًا واسعًا من متابعي بريجيت الّذين انهالوا عليها بالتّهاني والتّمنّيات بالسّلامة.
نذكر أنّ بريجيت ياغي، دخلت القفص الذهبيّ للمرّة الثّانية، من عام تقريبًا وتزوّجت من جورج الجميّل في كندا.
كانت هذه تفاصيل خبر برفقة زوجها… بريجيت ياغي تنشر لحظات استثنائيّة من انتظار الأمومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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