بطولة “WBC Boxing Grand Prix” تعود إلى الرياض: ٦٤ ملاكمًا يتنافسون في المرحلة الثانية هذا الشهر

تستعد الرياض لاستقبال المرحلة الثانية من بطولة “WBC Boxing Grand Prix” العالمية، التي تنطلق خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ يونيو الجاري، بمشاركة ٦٤ملاكمًا من نخبة الأسماء الصاعدة عالميًا، يمثلون أكثر من ٤٠ دولة، وذلك ضمن مشروع رياضي طموح يقيمه المجلس العالمي للملاكمة بالشراكة مع موسم الرياض.

وتُقام النزالات على مدى ثلاثة أيام متواصلة في منطقة بوليفارد سيتي، حيث ستشهد ٣٢ نزالًا حاسمًا تُحدد من خلالها هوية المتأهلين إلى المراحل المتقدمة من البطولة، ضمن تصفيات خروج المغلوب المعتمدة رسميًا من قبل المجلس العالمي للملاكمة (WBC).

ويتنافس الملاكِمون في أربع فئات وزنية معتمدة هي: وزن الريشة، والوزن الخفيف الفائق، والوزن المتوسط، والوزن الثقيل، وسط تنظيم احترافي يعكس مكانة المملكة المتصاعدة كمركز عالمي للأحداث الكبرى، لا سيما في رياضة الملاكمة التي باتت تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة.

ويترقب عشاق الرياضة حول العالم أحداث هذه الجولة التي تُمثل محطة مفصلية في مشوار البطولة، تمهيدًا للمرحلة الثالثة المنتظرة في أغسطس، والنهائيات الكبرى التي ستُقام في ديسمبر المقبل، حيث تُتوَّج الرياض رسميًا بالعاصمة العالمية لأبطال WBC في أربع فئات مختلفة.

وكانت المرحلة الأولى التي أقيمت في أبريل الماضي، قد شهدت مشاركة ١٢٨ ملاكماً وسط حماس كبير من المشجعين، حيث كانت المنافسات على أشدها بين الملاكمين في نزالات مميزة.