“أجمل ما أنجبت إسبانيا”… هل تلمّح شاكيرا لعلاقة حبّ جديدة؟

أثارت الفنّانة الكولومبيّة شاكيرا ضجّة إعلاميّة هائلة حول دخولها ربما بعلاقة جديدة مع الفنّان الإسبانيّ أليخاندرو سانز على الرّغم من أنّ أيًّا من المغنّيين لم يتحدّث عن الأمر، وأنّهما لطالما تباهيا بصداقتهما القويّة.

جاء كل ذلك نتيجةً للحفلتَين اللتَين أحيتهما شاكيرا في ملعب هارد روك في ميامي، بالولايات المتّحدة. في إحدى هذه الحفلات، ظهر أليخاندرو سانز على المسرح، ويبدو أنّ العلاقة بينهما كانت رائعة. ومن الواضح أن هذا ما زاد من ضجّة الإعلام.

وهناك جانبٌ آخر، إذ أهدت شاكيرا الّتي تعلم يقينًا أن هذا الموضوع سيُثار على مواقع التّواصل الاجتماعيّ ووسائل الإعلام المختلفة، عبارةً مهداةً إلى الإسبانيّ، فسّرها بعضهم على أنّها تحريضٌ من شاكيرا على الموضوع.

عبارة شاكيرا الجميلة المُهداة إلى أليخاندرو سانز: “أجمل ما أنجبت إسبانيا بعد أولادي”.

كانت هذه الكلمات العاطفيّة التي أهدتها حبيبة جيرارد بيكيه السّابقة لسانز: “أجمل ما أنجبت إسبانيا بعد أولادي”. وبالمثل، نشر حسابٌ للمعجبين بشاكيرا على مواقع التّواصل الاجتماعيّ لحظة أدائهما.

حتّى الآن، لم يصدر أيّ بيان من أيٍّ منهما، لذا سيتعيّن علينا انتظار أيّة معلومة من الطّرفَين حول علاقتهما.