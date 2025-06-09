بالصور- أمينة خليل تحتفل بزفافها مجددًا في اليونان… اقرأ التفاصيل

لا تزال أجواء الاحتفال تُرافق زفاف الممثّلة المصريّة أمينة خليل إلى المصوّر الفوتوغرافيّ أحمد زعتر، إذ أقامت سهرة زفاف ثانية في اليونان جمعت فيها أصدقاءها وعائلتها في أجواء احتفاليّة مميّزة.

ومن بين الحضور، كانت الممثّلة إنجي كيوان والمخرج رؤوف السّيّد، إذ نشرت إنجي، مجموعة صور من السّهرة عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها إلى جانب أمينة خليل الّتي لفتت الأنظار بإطلالة عصريّة وراقية.

بهذه المناسبة، علّقت كيوان على إحدى الصّور بالقول: “احتفالًا بكِ، أمينة خليل”، في رسالة تعبّر عن مدى الصّداقة والمحبّة اللتَين تجمعانهما.

نذكر أنّ أمينة احتفلت في نهاية شهر أيّار/مايو الماضي، بزفافها إلى المصوّر الفوتوغرافيّ أحمد زعتر، في حفل ضخم أقيم في مصر، وسط أجواء رومنسيّة دافئة، بحضور العائلتَين وعدد من نجوم وزملاء العروسَين من الوسط الفنّيّ.