دموع وفرح في حفل توزيع “توني أووردز”… تجاهل صادم لجورج كلوني وهذه قائمة الفائزين

في ليلةٍ حافلةٍ بالموهبة والعاطفة والتّصفيق الحادّ، احتفلت برودواي بأرقى أعمال المسرح الأميركيّ في حفل توزيع جوائز توني السّنوي الثّامن والسّبعين الّذي أُقيم في الثّامن من يونيو ٢٠٢٥.

بُثّ الحفل مباشرةً من مسرح مانهاتن العريق، وقد جمع ألمع نجوم هذا المجال في حدثٍ مزج بين التّقليد والابتكار. كانت الأجواء مفعمةً بالحيويّة. احتفالٌ حقيقيٌّ لعشّاق المسرح، تضمّن عروضًا حيّةً آسرةً وتكريمًا صادقًا لأساطير المسرح.

عكست جوائز هذا العام موسمًا غنيًّا بالتّنوّع السّرديّ والجرأة الإبداعيّة. وتشاركت الإنتاجات الجديدة السّاطعة الأضواء مع عروضٍ مُعاد إنتاجها أعادت تصوير الكلاسيكيّات المحبوبة من خلال عدساتٍ جديدة، متحدّيةً التقاليد، وموسّعةً نطاق المسرح المعاصر. شهدت الفئات الرّئيسيّة تنافسًا محتدمًا، ممّا حوّل كلّ إعلان إلى لحظة مشحونة بالتّشويق والإثارة.

وإلى جانب الجوائز نفسها، تميّز الحفل بخطاباته المؤثّرة الّتي شدّد الكثير منها على أهميّة الفنون في أوقات التّغيير الاجتماعيّ. كانت الرّسالة واضحة: يبقى المسرح مساحة حيويّة للتّأمّل والشّمول والأمل. لم تكرّم جوائز توني لعام ٢٠٢٥ المواهب على المسرح فحسب، بل أكّدت أيضًا على قوّة الفنّ في إلهام الجماهير وتأثّرها.

حضر الحفل عدد من المشاهير إذ سجّل جورج كلوني الّذي بدا وسيمًا ببذلة رسميّة سوداء أنيقة، حضورًا لافتًا في أهمّ ليلة في برودواي برفقة زوجته المحامية أمل علم الدّين.

أمّا نيكول شيرزينغر، فقد تلقّت وهي تبكي، أوّل تكريم لها على مسرح برودواي حيث فازت بجائزة أفضل ممثّلة رئيسيّة في مسرحيّة موسيقيّة، عن دور نجمة هوليوود المتراجعة نورما ديزموند في مسرحيّة “صن سيت بوليفارد”، المقتبسة من فيلم “الجريمة” الّذي يحمل الاسم نفسه للمخرج بيلي وايلدر عام ١٩٥٠.

كما فاز دارين كريس، بجائزة توني الأولى لأفضل ممثّل رئيسي في مسرحيّة موسيقيّة عن أدائه في فيلم Maybe Happy Ending الّذي كتبه ويل أرونسون وهيو بارك.

أمّا جورج كلوني الّذي رُشّح لجائزة أفضل ممثّل في مسرحية “ليلة سعيدة وحظّ سعيد” – فقد تعرّض لتجاهل صادم عندما خسر جائزة أفضل ممثّل في المسرحيّة لصالح كول إسكولا الّتي فازت بها عن دورها في فيلم “أوه ماري!”.

كما حصل المنتج جيمي لويد والملحّن أندرو على جائزة أفضل إحياء موسيقي لفيلم Sunset Boulevard.

كذلك لفتت الاعلاميّة الشّهيرة أوبرا وينفري الانظار بنحافتها على المسرح أثناء تقديم إحدى الجوائز.

إليكم القائمة الكاملة للفائزين:

Best Leading Actress in a Musical

Nicole Scherzinger, Sunset Blvd. (WINNER)

Best Leading Actor in a Musical

Darren Criss, Maybe Happy Ending (WINNER)

Best New Musical

Maybe Happy Ending (WINNER)

Best New Play

Purpose (WINNER)

Best Musical Revival

Sunset Boulevard (WINNER)

Best Play Revival

Eureka Day (WINNER)

Best Actor in a Play

Cole Escola, Oh Mary! (WINNER)

Best Actress in a Play

Sarah Snook, The Picture of Dorian Gray (WINNER)

Best Direction in a Musical

Michael Arden, Maybe Happy Ending (WINNER)

Best Direction of a Play

Sam Pinkleton, Oh Mary! (WINNER)

Best Featured Actress in a Play

Kara Young, Purpose (WINNER)

Best Featured Actor in a Play

Francis Jue, Yellow Face (WINNER)

Best Featured Actress in a Musical

Natalie Venetia Belcon, Buena Vista Social Club (WINNER)

Best Featured Actor in a Musical

Jak Malone, Operation Mincemeat (WINNER)

Best Book of a Musical

Maybe Happy Ending (WINNER)

Best Scenic Design of a Play

Miriam Buether and 59, Stranger Things: The First Shadow (WINNER)

Best Orchestrations

Marco Paguia, Buena Vista Social Club (WINNER)

Best Sound Design of a Play

Paul Arditti, Stranger Things: The First Shadow (WINNER)

Best Original Score

Maybe Happy Ending, Will Aronson and Hue Park (WINNER)

Best Costume Design of a Musical

Paul Tazewell, Death Becomes Her (WINNER)